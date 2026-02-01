غليزان: توقيف سبعيني بحوزته سلاح ناري ومادة الزئبق محظورة

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطةالقضائية بأمن دائرة عمي موسى بولاية غليزان. من توقيف شخص في العقد السابع ، وحجز سلاح ناري ومادة محظورة.

حيثيات القضية جاءت على اثر معلومات وردت إلى الفرقة مفاده وجود شخص يمارس طقوس السحر والشعوذة. مستغلا بذلك سيارته السياحية لجلب مادة الزئبق، قادما من إحدى الولايات المجاورة، على الفور تم وضع خطة محكمة لرصد المشتبه فيه، أين تم توقيف المركبة، وإخضاع السائق للمراقبة الأمنية، أفضت العملية إلى ضبط قارورة بلاستيكية تحتوي بداخلها على مادة زئبق المحظور.

تم استكمال عملية التحقيق بتفتيش مسكن المشتبه فيه ، بالتنسيق مع النيابة المحلية ، تم ضبط لوازم ومعدات لممارسة طقوس السحر والشعوذة بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري من صنف الرابع . بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، عن قضية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع دون ترخيص وحيازة وحمل مادة حساسة خطيرة ومحظورة (زئبق فضي). مع التهريب لغرض المتاجرةو حيازة معدات ولوازم تستعمل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة مقابل منفعة مادية.

