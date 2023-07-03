غليزان: توقيف ستيني يمارس طقوس السحر والشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بشخص في الستينيات من العمر. يقوم بالنصب مع ممارسة طقوس الشعوذة بمساعدة أفراد عائلته.

حيثيات القضية، تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس بغليزان لشكوى من إحدى الفتيات. بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص و زوجته وابنته. أين سلبوا منها مبلغ مالي ومجموعة من المجوهرات . ليتم فتح تحقيق في القضية و بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط وحجز مجموعة من الحروز وكتب قديمة تستعمل في الشعوذة. وأعشاب وشموع وصورة فوتوغرافية لإحدى الضحايا. ومبلغ مالي من عائدات ممارسة النصب والشعوذة. ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم.