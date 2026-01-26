غليزان: توقيف شبكة تسرق الدراجات النارية عبر “الفايسبوك”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بغليزان، من توقيف جماعة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص. ينشطون بتنسيق محكم مع بعضهم البعض في سرقة الدراجات النارية. حيث تم استرجاع 4 دراجات نارية مسروقة مع لواحقها، وحجز هواتف نقالة ، وبطاقات ذهبية .

وقائع القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى الفرقة مفادها قيام أحد المشتبه فيه، باستدراج الضحايا عبر موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك التي من خلالها يقوم بإيقاع الضحايا وسرقة دراجاتهم النارية.

على الفور باشرت عناصر الفرقة بتكثيف الأبحاث و التحريات الإلكترونية العميقة التي كشفت عن تورط 5 أشخاص يحترفون عملية سرقة الدرجات النارية. و التزوير و استعمال المزور في هياكلها و محررات الإدارية وإخفاء الأشياء المسروقة و انتحال إسم الغير.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد لارتكاب جنح و جنحة السرقة بالتعداد التزوير في المحرارات الإدارية التزوير في هياكل المركبات. وإخفاء أشياء مسروقة وإنتحال هوية الغير.

