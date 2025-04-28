غليزان ..توقيف شخصين بتهمة سرقة منزل مع استرجاع المسروقات بمديونة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمديونة، من توقيف شخصين متورطين في قضية سرقة مع استرجاع المسروقات.

تعود وقائع القضية إلى تقرّب أحد المواطنين من مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمديونة للتبليغ عن سرقة أغراض من داخل المنزل.

على إثر ذلك تم التنقل إلى مسرح الجريمة ورفع البصمات وفتح تحقيق في القضية. بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة. وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات. تم تحديد هوية الشخص المتورط في وقت وجيز مع استرجاع 4 دراجات هوائية كبيرة الحجم، منشارين كهربائيّين، جهاز إعلام آلي محمول، 3 دراجات كهربائية نوع (تروتينات).

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة فور الانتهاء من الإجراءات وتسليم الأغراض المسترجعة إلى مالكها.