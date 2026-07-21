غليزان.. توقيف شخصين بحوزتهما 8400 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وضبط أكثر من 8400 كبسولة من نوع بريغابالين.

جاءت العملية، على إثر معلومات مؤكدة ودقيقة مفادها قيام شخصين بنقل كمية من المؤثرات العقلية لغرض الترويج في أوساط الشباب.

على الفور، باشرت عناصر الفرقة بتكثيف الأبحاث والتحريات، حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما وضبط 8480 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.