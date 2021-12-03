غليزان..توقيف شخصين واسترجاع سيارة مسروقة في ظرف قياسي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الحمادنة بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص تورط في قضية سرقة مركبة مع استرجاعها.

وفي هذا السياق جاء هذا بناءا على الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام الضبطية القضائية لذات المصالح مفادها تعرض مركبته من نوع رونو كونغو للسرقة من قبل مجهولين.

بينما كانت مركونة على مستوى السوق الأسبوعي ببلدية الحمادنة، بعد نشر الأبحاث و تكثيف التحريات الميدانية، تم في وقت وجيز توقيف المركبة محل السرقة على مستوى الطريق السيار بغليزان.

بالمقابل مكنت التحريات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية، والذي ضبط بغرفة نومه خلال عملية التفتيش على 30 قرص مهلوس.

كما تم حجز سلاح أبيض من الحجم “بوشية” حيث تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار، جناية السرقة

مع توفر ظرف التعدد باستحضار مركبة. أين تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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غليزان .. الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

كما تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في وقت سابق من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية.

العملية تمت على إثر دوريات لعناصر ذات المصلحة خلال الفترة الليلية لفت إنتباههم لشخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية

والانترنيت على مستوى حي دلاص،

ليتم توقيفهم في حالة تلبس.التحريات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى تحديد هوية باقي الشبكة وتوقيفهم،

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية. تم تفتيش أحد الحضائر التي كان يستعملها أفراد الشبكة في تخزين مسروقاتهم.

ليتم ضبط واسترجاع كمية معتبرة من مادة النحاس عبارة عن كوابل هاتفية وكهربائية بوزن إجمالي قدر بـ35 قنطار و 80 كلغ.

بالإضافة إلى حجز معدات كانت تستعمل في عملية السرقة متمثلة في أداة قطع كهربائية و معدات أخرى و ميزان إلكتروني.