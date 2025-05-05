غليزان: توقيف شخصين واسترجاع 6 دراجات نارية مسروقة ببن داود

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود في وقت قياسي من تفكيك شبكة لسرقة الدراجات النارية متكونة من شخصين. و إسترجاع 06 دراجات نارية مسروقة.

جاءت العملية بعد معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود، مفادها إنتشار جريمة سرقة الدراجات النارية ببلدية بن داود. و بعد تنشيط عنصر الإستعلامات باشرت الفرقة بوضع سدود و تشكيل دوريات عبر جميع النقاط المشتبهة. أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن دراجتين ناريتن مسروقتين. كما تم إسترجاع دراجة نارية أخرى كانت مخبأة ليتم إقتيادهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة التحقيق.

من خلال التحقيق و التحريات المتواصلة و تفتيش منزلي المشتبه فيهما، و بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. تم إسترجاع 03 دراجات نارية أخرى.

و بعد فتح لغز عصابة سرقة الدراجات النارية، و بالتنسيق مع وحدات أمن الولاية تم فتح لغز 06 قضايا أخرى لسرقة الدراجات النارية متورطين فيها نغس المتهمين.

بعد إسيتفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

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