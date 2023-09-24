غليزان.. توقيف شخصين وحجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني، بوادي ارهيو غليزان، من حجز 3.582 قرص مهلوس وتوقيف شخصين.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني أن العملية نفذها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لجديوية. خلال توقيفهم لسيارة على مستوى السد الثابت لوادي ارهيو.

وبعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وتقديمهما لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.