غليزان .. توقيف شخصين وحجز “درون ” ومعدات حربية بوادي ارهيو

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو بغليزان اليوم الخميس من توقيف شخصين يحوزان على أسلحة نارية .

وكما تم حجز أثناء العملية أسلحة نارية ومعدات حربية وكذا طائرة صغيرة مجهزة بكاميرا “درون” إضافة إلى كمية من الخراطيش.

عملية التوقيف جاءت إثر معلومات مفادها وجود شخصين يحوزان على أسلحة نارية، أين أسفرت التحريات بتوقيف شخصين .

وعقب تفتيش مسكنيهما تم حجز سلاحين ناريين بالإضافة الى منظاريين حربيين وجهازي اتصال لا سلكي .

وكذا كمية من الخراطيش من مختلف الأحجام غير مستعملة وأظرفة فارغة لخراطيش مستعملة وأيضا طائرة مجهزة بكاميرا.

وعتاد آخر خاص بصيانة الأسلحة وأكثر من 08 كيلوغرام من مادة تستعمل في صنع الخراطيش.