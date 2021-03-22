غليزان: توقيف شخصين يحترفان سرقة حقائب يدوية نسوية بالخطف

أوقف عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث، شخصين مختصين في السرقة بالخطف يستهدفان النساء في أغلب عمليات السرقة.

مع حجز دراجة نارية المستعملة في السرقات بالإضافة إلى مسدس ضغط هوائي لترهيب الضحايا.

وهذا بعد الشكاوى التي تلقتها عدد من مصالح الشرطة بتاريخ يوم 08 مارس 2021 من قبل الضحايا جلهم من النساء.

وذلك بعد تعرضهن إلى سرقة حقائبهن اليدوية و هواتفهن النقالة على الفور .

ليتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة الأبحاث والتحريات عن الفاعلين التي أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه.

وبعد ذلك تم توقيف شريكه في الجرم و استرجاع عدد من الهواتف النقالة بالإضافة الى 24 حقيبة يدوية .

كما تم انجاز ملف قضائي وتقديمه امام العدالة.