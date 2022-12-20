غليزان: توقيف شخصين يسوّقان مكملات غذائية مجهولة المصدر عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين. يقومان بنشر مشاركات تتضمن تسويق مواد شبه صيدلانية ذات المنشأ الأجنبي. مكملات غذائية غير مراقبة مجهولة المصدر عبر شبكة التواصل الإجتماعي.

القضية جاءت على إثر رصد إحدى الصفحات لمشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل مواد شبه صيدلانية ذات المنشأ الأجنبي “مكملات غدائية” مجهولة المصدر. أين تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد هوية شخصين وتوقيفهما على متن مركبة من نوع كادي فولسفاغن. ليتم ضبط كمية من هذه الأدوية.

كما تم بالتنسيق مع النيابة المحلية تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، ليتم حجز كمية أخرى من هذه الأدوية. قدرت الأدوية المحجوزة إجمالا بـ 24240 قرص دوائي.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل داخل الإقليم الجمركي. بالإضافة كذلك إلى الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلي بعرض و بيع و توفير وتسليم مواد صيدلانية بأماكن غير مرخص بها من قبل المكلف باللجنة.