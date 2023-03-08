غليزان: توقيف شخص إنتحل صفة إطار بأحد المديريات المحلية بمازونة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة التابعة لأمن ولاية غليزان من توقيف شخص قام بالنصب على عدة ضحايا.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بأمن دائرة مازونة لشكوى من أحد الأشخاص. مفادها تعرضه الى أعمال العنف من طرف شخص، يبلغ من العمر 40 سنة. بواسطة محفظة يدوية واضعا تحت تصرفهم المحفظة. بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على ملفات ووثائق خاصة بـ08 أشخاص.

كما تم فتح تحقيق في شأن القضية. والتحريات مع أصحاب الملفات والوثائق توصلت الى أنهم تعرضوا للنصب من قبل السالف الذكر، مقيم بمدينة مازونة. مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة حيث كان يوهم ضحاياه بأنه يشتغل اطار باحدى المديريات المحلية.

حيث سلّموا له مبالغ مالية ووعدهم بتسوية وثائق قطع أرضية ،بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه العائلي. أين تم حجز وثائق إدارية ومبلغ مالي يقارب أربعين مليون سنتيم دج. متحصل عليها من عمليات النصب. أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.