غليزان: توقيف شخص بتهمة سرقة الكوابل النحاسية 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص في حالة تلبس بمحاولة السرقة للكوابل النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية.

وجاءت القضية على إثر تلقي مكالمة هاتفية في حدود الساعة 01:30 صباحا عبر الرقم الأخضر 1548 مفادها وجود شخصين يقومان بسرقة كوابل كهربائية الخاصة بالإنارة العمومية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.

وعلى الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان، ليتم توقيف احد المشتبه فيهم. وبعد معاينة المكان تم ضبط معدات تستعمل في عملية السرقة مثمتلة في قاطع أسلاك، فأس وأداة حفر.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية شريكه في العملية. وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.