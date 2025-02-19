غليزان.. توقيف شخص بحوزته سلاح تقليدي وكمية معتبرة من البارود

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من حجز سلاح تقليدي وكمية معتبرة من مادة البارود قدرت بـ 5 كيلوغرامات.

ومكّنت العملية من ضبط 70 كبسولة جديدة، 26 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم، 21 خرطوشة فارغة عيار 12 ملم، علبتَي (2) دواء نوع فيتامين C بها بارود، طلقتين مجهولتين النوع والصنع، 26 علبة دواء نوع فيتامين C، مع توقيف شخص.

وتمت العملية على إثر معلومات واردة إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان. مفادها قيام شخص بنقل كمية معتبرة من مادة سوداء اللون من المحتمل بارود.

على الفور، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، سطّرت خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه. وتم توقيف سيارة سياحية قادمة من غرب البلاد باتجاه غليزان.

وعلى إثر تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، ضبطت كمية معتبرة من مادة البارود مقدرة بـ 5 كلغ. ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وبعد التعمق في التحقيق و تفتيش منزل المشتبه فيه، وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني، ضبطت المحجوزات السالفة الذكر في منزل المعني.