غليزان.. توقيف شخص بحوزته سلاح ناري و93 خرطوشة بوادي ارهيو

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بوادي ارهيو في غليزان شخص وحجز سلاح ناري مسدس من الصنف الأوّل و93 خرطوشة حية.

كما تم حجز خلال العملية أسمدة فلاحية بدون رخصة.

القضية جاءت بناءا على استغلال معلومات مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من الأسمدة الفلاحية بدون رخصة على مستوى مقر إقامته.

و بعد إتخاذ كل الاجراءات تم توقيفه وضبط بحوزته على 61 قنطارمن الأسمدة الفلاحية بدون رخصة.

بالإضافة إلى سلاح ناري من الصنف الأول مسدس عيار 7.65 ملم و93 خرطوشة حية بدون رخصة.

وعليه تم إنجاز ملف إجراء قضائي وتقديمه امام العدالة.