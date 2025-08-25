غليزان .. توقيف شخص تورط في محاولة سرقة مركز بريد ببلدية مديونة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي مديونة بغليزان من توقيف شخص مشتبه به في قضية محاولة السرقة ليلا بإستعمال الكسر من داخل مركز بريد الجزائر لبلدية مديونة بغليزان.

القضية جاءت إثر تلقي مكالمة من أحد المواطنين مفادها سماع صفارة الإنذار الخاصة بمكتب بريد مديونة، على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان.

أين تم معاينة أثار التخريب والكسر لشباك ونافذة ذات المكتب دون تسجيل أي ضرر بالخزينة الفولاذية التي توجد بها الأموال.

ليتم تكليف عناصر فرقة الشرطة العلمية والتقنية التابعة لأمن دائرة سيدي محمد بن علي أين تم رفع البصمات بمسرح الجريمة ومباشرة التحقيق الذي أفضت نتائجه إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي عن قضية جنحتي محاولة السرقة مع توافر ظروف الليل والتسلق والكسر و التخريب العمدي لملك الغير قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة أين صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.