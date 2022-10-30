غليزان..توقيف شخص حوّل مسكنه لصناعة الذخيرة بوادي ارهيو

أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول، لأمن دائرة واد أرهيو بغليزان شخص، كما حجزت كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة.

وجاءت القضية بناءا على ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة مع حيازته لكمية من مادة البارود والخراطيش بمسكنه العائلي.

وبعد مباشرة التحريات وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه و ضبط بمسكنه العائلي على 743 خرطوشة من مختلف العيارات.

بالإضافة الى 100غ من مادة البارود و 4،370 كغ من مادة الخردق و159 كبسولة خراطيش و24 كرية من معدن الرصاص.وبعض المعدات المستعملة في تعبئة الخراطيش.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية صنع ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة بموجبه، ليتم تقديمه أمام العدالة.