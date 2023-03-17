غليزان: توقيف شخص حوّل مسكنه لممارسة السحر والشعوذة بواد ارهيو

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو من توقيف شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة بمسكنه. والإستهزاء بالمعلوم من الدين.

القضية جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة بمسكنه العائلي بمدينة وادي أرهيو. وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه العائلي. أين تم حجز مصحف عليه أثار التدنيس. كتب مجهولة المصدر تستعمل في الشعوذة. بالإضافة كذلك إلى طلاسم، معدات تستعمل في كتابة الطلاسم . بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 43000 دج من عائدات نشاطه الإجرامي.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو بغليزان.