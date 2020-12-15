غليزان.. توقيف شخص متورط في سرقة مجوهرات من احدى المنازل بحي برمادية

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص قام بسرقة مجوهرات من داخل مسكن بحي برمادية.

القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها احد الضحايا الى ذات المصالح مفادها وقوعها ضحية سرقة استهدفت منزلها والتي طالت صندوق مجوهراتها.

وبعد التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه الذي كان يستغل فتاة قاصر من أقارب الضحية لمنحه نسخة من مفاتيح السكن.

ليتم تفتيش مسكن المشتبه فيه تم إسترجاع قطعة واحدة من المعدن الأصفر مع حجز دراجة نارية و هاتف نقال ذكي كان قد اشتراهم من عائدات المسروقات.

تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوف امام العدالة.