غليزان: توقيف شخص محل بحث دولي في قضية المتاجرة بالمخدرات

تمكنت عناصر خلية الانتربول بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي من توقيف شخص مبحوث عنه دوليا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد الإستغلال الجيد للمعلومات. أين تم توقيف شخص محل بحث بموجب أمر بالقبض أوروبي. عن قضية الحيازة والحصول قصد البيع والشحن والنقل والتسليم لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى جناية إستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وجناية الإشتراك في جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية أو أكثر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.