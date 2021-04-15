غليزان.. توقيف شخص مختص في نشاط البث التلفزي بدون رخصة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة الحمادنة بغليزان، من توقيف شخص عن قضية إستغلال خدمة الإتصال السمعي البصري دون رخصة.

بالإضافة إلى حيازة أجهزة متطورة حساسة ذات منشأ أجنبي، آتية عن طريق التهريب.

وجاء ذلك، بعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص لممارسة نشاط البث التلفزي بدون رخصة.

وبعد عملية التفتيش التي خضع لها مسكن المعني بالأمر، تم حجز منظومة خاصة بالاستقبال والبث.

بالإضافة إلى 18 جهاز رقمي وبعض المعدات التقنية والحواسب.

وبعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية، سلمت المحجوزات لمفتشية أقسام الجمارك.