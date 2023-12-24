غليزان: توقيف شخص واسترجاع شاحنة مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل ولاية غليزان من إسترجاع شاحنة محل سرقة مع توقيف المتورط.

العملية جاءت بعد تلقي بلاغ بنشر الأبحاث من طرف مجموعة إقليمية مجاورة، مفادها التبليغ عن سرقة شاحنة بجميع وثائقها ملك لشركة خاصة من طرف مجهولين. على إثرها باشرت الوحدات الفرعية بوضع سدود ودوريات عبر جميع المنافذ بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان. أين تم توقيف الشاحنة محل البحث وسائقها على مستوى الطريق غير المرقم بدوار العمراوية بلدية يلل.

وبعد تفتيش الشاحنة تبين أنها محملة بكمية معتبرة من المواد الغذائية المتمثلة في مادة القهوة بمختلف الأنواع والأحجام. بوزن إجمالي قدره 3.1075 طن. بالإضافة كذلك إلى 364 كغ من مادة الزبدة. كما تبين أن سائقها مسبوق قضائيا محل بحث في عدة قضايا. أين تم تسليم الشاحنة والموقوف إلى الفرقة الإقليمية المحققة تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.