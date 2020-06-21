غليزان.. توقيف شخص وحجز أزيد من 830 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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غليزان.. توقيف شخص وحجز أزيد من 830 قرص مهلوس
بقلم حمزة زروقي

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بالإضافة الى المخدرات.

القضية جاءت على اثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات في وسط الحي الذي يقطن فيه مستغلا بذلك محله التجاري الخاص بالحلاقة الكائن بمقر سكناهم.

على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتفتيش محله بالإضافة الى مسكنه العائلي أين تم حجز  من 833 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

حيث تم إنجاز ملف قضائي وتقديمه الى العدالة.


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