غليزان .. توقيف شخص وحجز 200 دجاجة ميتة (غير مذبوحة)

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغليزان من حجز 200 دجاجة ميتة (غير مذبوحة) غير صالحة للاستهلاك البشري، مع توقيف شخص.

تعود حيثيات القضية الى قيام الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات بواد أرهيو بتوقيف مركبة نوع طويوطا هيليكس وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور على كمية الدجاج النافق في صندوق المركبة الخلفي ليتم حجزها و تسليمها رفقة السائق للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادأرهيو لمواصلة التحقيق.

أسفر التحقيق إلى أن كمية الدجاج النافق كانت موجهة إلى مذبح ببلدية واريزان، حيث تم رفع مجموعة من الجنح ضد المتهم المتمثلة في عدم رفع وإتلاف الجثث ذات المصدر الحيواني وعدم إحترام شروط النظافة والنظافة المسبقة وعدم التصريح بمستخدمين لدى مفتشية العمل وعدم إمتلاك البطاقة الجبائية.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.