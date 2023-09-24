غليزان.. توقيف شخص وحجز 3585 قرص “صاروخ” بالطريق السيار شرق-غرب

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في غليزان، من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة. وتوقيف شخص.

وجاء في بيان الدرك “في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية أثناء قيامهم بنقطة مراقبة على مستوى السد الثابت بواد رهيو الطريق السيار شرق/غرب من حجز كمية معتبرة من الأقراص قدرت بـ 3585 قرص نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية وهذا بعدما لفت انتباههم ارتباك السائق، على إثر ذلك تم توقيف المعني ومرافقه وإقتيادهما إلى مقر الفرقة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية.