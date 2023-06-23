غليزان.. توقيف شخص ينصب على ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص يقوم بالنصب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

القضية جاءت بعد تلقي شكاوي من الضحيتين بخصوص تعرضهما للنصب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وسلب من الضحية الأول هاتفه النقال.

وبعد وضع خطة أمنية و الإستعانة بالوسائل التقنية مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيه الذي ينحدر من إحدى الولايات الغربية للبلاد. ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.