غليزان: توقيف مروجين وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت كل من عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غليزان في عمليتين منفصلتين من حجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” وتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.

حيثيات القضية الأولى جاءت على إثر الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني. والتي تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يستغل دراجته النارية في عملية ترويج المخدرات الصلبة “كوكايين”.

و بعد عملية الترصد و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه على متن دراجته النارية. أين تم ضبط بحوزته 08 أكياس بلاستكية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدّر وزنها بـــ 2.7 غرام كانت مهيأة لعملية الترويج.

في نفس السياق تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية من المخدرات الصلبة وتوقيف المشتبه فيهم.

القضية جاءت على إثر دوريات راكبة قامت بها ذات الفرقة على متن أحد أحياء مدينة غليزان. أين لفت إنتباههم لمركبة مشبوهة، ليتم توقيفها و تفتيشها أين تم ضبط بحوزة احد ركابها كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدر وزنها ب:0.85 غرام كانت مخبأة بإحكام. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تحديد هوية شريكهم في العملية. أين تم ضبط مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم من عائدات الترويج خلال عملية التفتيش. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.

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