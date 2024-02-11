غليزان… توقيف مروج بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة ومايفوق 130 مليون سنتيم

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من حجز ما يقارب 50 قرص إكستازي و 20 غرام من الكيف المعالج ومايفوق 130 مليون سنتيم. من العائدات الإجرامية وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة.

القضية جاءت إثر ورود معلومات إلى الضبطية القضائية مفادها قيام شخص بترويج المخذرات بأحد الأحياء الشعبية بوسط مدينة غليزان، ليتم وضع خطة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، بالتنسيق مع النيابة تم إستصدار إذن بتفتيش مسكنه ليتم ضبط وحجز 45 قرص إكستازي، 20غرام من الكيف المعالج مهيأة للترويج مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 139 مليون سنتيم ، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية.