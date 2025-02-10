غليزان: توقيف مروّج “الكوكايين” وحجز كمية معتبرة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من وضع حد لأحد المروّجين وحجز 102 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

القضية جاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية قامت بها ذات الفرقة، أين تم توقيف سيارة أجرة للمراقبة الإدارية ليقوم أحد الركاب بمحاولة الفرار ليتم توقيفه و إخضاعه إلى التفتيش. أين تم ضبط بحوزته كيسين من المخدرات الصلبة قدر وزنها بـ102 غرام “كوكايين” ومبلغ مالي من عائدات الترويج. ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية حيازة ونقل المخدرات الصلبة كوكايين. بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

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