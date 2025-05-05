غليزان.. توقيف مشعوذ بحوزته مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي مديونة بأمن ولاية غليزان من وضع حد لأحد مروجي المهلوسات على مستوى مدينة مديونة، وحجز 44 كبسولة من نوع بريغابالين، و10 أقراص مخدرات صلبة “إكستازي”، بالإضافة الى أغراض تستخدم في السحر والشعوذة.

وقائع القضية تعود إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى المصلحة ذاتها. تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين كمية من المؤثرات العقلية لغرض بيعها.

بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، تم توقيف المشتبه فيه. وضبط داخل منزله المحجوزات سالفة الذكر. بالإضافة إلى أشخاص يقومون بالسحر والشعوذة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.