غليزان: توقيف مشعوذ والعثور على كتب قرآنية ممزقة

تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو بولاية غليزان من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره تورط في قضية ممارسة السحر والشعوذة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت على إثر الإستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شخص يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة. على مستوى منزله الكائن بإحدى الأحياء الشعبية.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة وادي ارهيو تم تفتيش مسكنه. ليتم العثور على مجموعة من الكتب تستعمل في عملية الشعوذة. كما تم العثور على كتب قرآنية ممزقة، جداول وطقوس، يالإضافة كذلك إلى مجموعة من الصور خاصة بالجنسين. وعض الأغراض والأشياء تستعمل في عملية السحر والشعوذة.

كما تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوف أمام العدالة.

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المدية : توقيف صيدلي يقود شبكة لترويج المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

وأسفرت العملية على توقيف 09 أشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم صيدلي وهو الممون الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية.

كما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص الهلوسة من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يقدر 90 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالسموم.

إضافة إلى ذلك أسفرت العملية عن حجز أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ، كما تم تقديم الموقوفين إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية.

غليزان: إسترجاع 31 مركبة كانت محل بحث

تمكنت الفرق العملياتية بمصلحة الأمن العمومي في ولاية غليزان، من إسترجاع 31 مركبة كانت محل بحث أو إجراء قضائي من مختلف الجهات القضائية والأمنية. وتمت هذه العملية، خلال المهام اليومية لمختلف الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان. ويأتي ذلك، في مجال تنظيم ومراقبة حركة المرور داخل النسيج الحضري. أين تمكنت فرقة القارئ الآلي خلال عمليات المراقبة اليومية لمختلف المركبات عبر طرق إختصاص الأمن الوطني بواسطة نظام القارئ الآلي للوحات الترقيم من مراقبة 233002 مركبة.