غليزان… توقيف معتدي على قاصرين داخل محل ببلدية عمي موسى

تمكنت فرقة الشرطة القضائية من توقيف صاحب محل لإصلاح الدراجات النارية والهوائية بحي جليل الجيلالي عمي موسى يقوم بالاعتداء جنسيا على قصر به.

وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمعني المدعو “ب أ” وفي حدود الساعة السادسة مساءا تم مشاهدته يقوم بادخال قاصرين للمحل كما قام بغلق الباب.

بناءا على اذن بتفتيش المحل الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى تم تفتيشه أين ضبط به صاحب المحل رفقة قاصرين الاول يدعى م 7 سنوات مستوى الثالثة ابتدائي.

و الثاني يدعى ر 8 سنوات مستوى الثانية ابتدائي حولو الاطراف الى الفرقة تم استدعاءأولياء القصر اين تم سماعم على محاضر رسمية.

وقدمو الى وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى الذي حول القضية الى قاضي التحقيق والذي امر بايداع المتهم الحبس.

عن تهمة ممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر اقل من 13 سنة مع التهديد و الذي حول الى مؤسسة اعادة التربية وادي ارهيو.