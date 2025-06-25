غليزان: توقيف مُروّج للمخدرات وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لأحد مروّجي المخدرات الصلبة. وحجز أزيد من 100 غرام “كوكايين”.

العملية جاءت في إطار المجهودات الميدانية المبذولة في محاربة الجريمة بشتى أشكالها. خاصة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم توقيف المشتبه فيه إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل ذات الفرقة على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. وقد تم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات من أجل المراقبة الأمنية.

وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط بحوزة أحد ركابها على كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها بأزيد من 100 غرام كوكايين ليتم توقيفه و تحويله إلى المصلحة. أين تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه، وقدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

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