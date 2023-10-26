غليزان.. توقيف 10 أشخاص تورطو في مشاجرة وترهيب المواطنين بمديونة 

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي مديونة بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 10 شخص مشتبه فيهم.

منهم مسبوقين قضائيا تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار، المشاجرة و الإخلال بالنظام العام مع الترويج للأقراص المهلوسة والمخدرات على مستوى أحياء و شوارع مدينة مديونة.

القضية جاءت على إثر مكالمة هاتفية مفادها وجود مشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص معتادي الإجرام المقيمين ببلدية مديونة.

على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان، أين تم توقيفهم الواحد تلوى الأخر وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، صاعق كهربائي، كانت تستعمل في عملية المشاجرة و ترهيب المواطنين.

بالإضافة الى ضبط وحجز منظار ليلي، 79 قرص مهلوس ،19.10 غرام من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج، مع حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد إرتكاب جنح، جنحة العرض على الغير مخدرات كيف معالج و مؤثرات عقلية، جنحة حيازة أسلحة بيضاء وصاعق كهربائي لغرض المشاجرة والإخلال بالنظام العام ، حيازة أجهزة حساسة منظار ميدان ليلي جنحة العصيان.