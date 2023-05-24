غليزان: توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأتين محل بحث

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأتين.

كما أن المشتبه فيهم الموقوفين محل بحث بموجب أمرين بالقبض يقومون باستغلال المحلات التجارية لممارسة الدعارة. مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة و المخدرات.

القضية جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة مفادها إستغلال بعض الأشخاص للمحلات لممارسة الرذيلة على مستوى حي برمادية. على الفور و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم مداهمة ثلاثة محلات. أين تم توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأتين محل بحث بموجب أمرين بالقبض عن قضيتي تكوين جمعية أشرار. مع حجز 23 قرص مهلوس، كمية من المخدرات. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.