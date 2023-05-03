غليزان..توقيف 10 أشخاص وحجز 13 غ من الكوكايين 

أسفرت عملية شرطة برمجت على مدار يومين إستهدفت النقاط السوداء وبؤر الإجرام على غرار حي برمادية عن توقيف 10 أشخاص مبحوث عنهم بموجب أوامر و أحكام قضائيـة.

بالإضافة الىتوقيف مركبة محل بحث دولي من طرف الأنتربول وتوقيف شخصين وحجز 13.87 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).

ومبلغ مالي من عائدات الترويج بمسكن أحد الموقوفين.و توقيف شخص وحجز 17،5 غرام من المخدرات (الكيف المعالج ) و11 قرص مهلوس من منوع بريقابالين.

كما تم توقيف شخص ضبط بحوزته سلاح أبيض محظور وكمية من المشروبات الكحولية وحجز مجموعة من الدراجات النارية بسبب مخالفة أصحابها لقانون المرور.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية ،أنجزت ملفات جزائية سيحال بموجبها المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتم خلال هذه العملية على مدار يومين حيث سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية لازمة. حيث تم القيام بعملية مداهمة مع وضع نقاط مراقبة تم من خلالها إخضاع 250 شخص لفحص الهوية ودراسة حالة والقيام بمراقبة أمنية وإدارية لـ70 مركبة ومجموعة من الدراجات النارية.