غليزان: توقيف 11 مروّجا للمهلوسات والمخدرات خلال مداهمات للشرطة

قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية بغليزان بعملية شرطة مست جميع الأحياء و النقاط السوداء بإقليم الاختصاص و إقليم أمن الدوائر.

وتم خلال عمليات المداهمة تنقيط 161 شخصا، بالإضافة كذلك إلى 105 مركبة أسفرت عن توقيف 11 شخصا. مع ضبط 99.24 غرام من المخدرات، 75 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين. كما تم حجز 33 دراجة نارية لإرتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى في عدم تقديم الوثائق. عدم إرتداء الخوذة مع تحرير 32 مخالفات مرورية ضد مخالفين قانون المرور.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.