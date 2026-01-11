غليزان: توقيف 12 شخصا وحجز 16 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية غليزان في عملية نوعية، من توقيف 12 شخص وحجز كمية معتبرة من أقراص مهلوسة. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة مركبات ودراجة نارية ومبالغ مالية.

العملية جاءت إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها قيام أشخاص بالترويج للأقراص المهلوسة في أوساط الشباب. على الفور باشرت عناصر المصلحة تحقيقاتها بإعداد خطة محكمة للترصد بالمشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع نيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيهم وبحوزتهم 15780 قرص مهلوس. مع حجز ثلاثة مركبات ودراجة نارية بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج .

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية حيازة وإستراد ونقل وتخزين مؤثرات عقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وتبيض الأموال من العائدات الإجرامية.

