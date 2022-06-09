غليزان: توقيف 19 شخصا مبحوث عنه.. إسترجاع سيارة مسروقة

تمكنت مصالح الأمن بولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 19 شخصا محل أوامر بالقبض. بالإضافة كذلك إلى توقيف شخص واسترجاع سيارة مسروقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العمليات جاءت في اطار البرنامج الأمني المسطر من قبل مصالح أمن ولاية غليزان خلال فصل الصيف للقضاء على الجريمة بشتى أنواعها. لتأمين المواطن و ممتلكاته. حيث قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية بعملية شرطة واسعة النطاق مست جميع الأحياء و النقاط السوداء. بالإضافة كذلك إلى مداهمة لأوكار الجريمة بولاية غليزان.

كما أشار البيان، إلى أنه وعلى إثر العمليات تم توقيف 31 شخصا. من بينهم 19 شخص محل أوامر قضائية من قبل الجهات المختصة. و 04 أشخاص عن تهمة حمل سلاح أبيض محضور. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة محل بحث من قبل إحدى الولايات المجاورة. و 19 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى أساسا في عدم ارتداء الخوذة و السرعة المفرطة، التجاوز الخطير و عدم حيازة شهادة التأمين.

وفي عملية ثانية تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة عين طارق بولاية غليزان . بداية هذا الأسبوع من توقيف شخص وحجز مركبة مسروقة محل بحث في احدى الولايات المجاورة. القضية جاءت على اثر عملية شرطة قامت بها ذات المصالح بتاريخ 06 جوان 2022. أين تم توقيف المركبة السالفة الذكر على مستوى الحاجز الأمني المنصوب. بعد تنقيطها تبين أنها محل بحث ليتم توقيف سائقها و حجزها.

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