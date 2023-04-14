غليزان..توقيف 202 شخص محل بحث بموجب أحكام قضائية

أوقفت مختلف الفرق العملياتية وأمن الدوائر التابعة لأمن ولاية غليزان، 202 شخص محل بحث بموجب أوامر وأحكام قضائية.

والذين يوجد من بينهم 24 شخص محل أوامر بالقبض على إثر عدة عمليات أمنية متفرقة.

وتتواصل العمليات الأمنية المشتركة مع مصالح الدرك الوطني من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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