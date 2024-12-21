غليزان: توقيف 3 أشخاص سرقوا مكيفات هوائية بسكنات وظيفية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من توقيف 3 أشخاص. عن قضية السرقة في حالة تلبس لوحدتين لجهاز المكيفات الهوائية مع إسترجاعهما.

وقائع القضية جاءت على إثر دوريات قامت بها ذات المصالح في حدود الساعة “03:00” صباحا على مستوى حي برمادية. أين لفت انتباههم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بحوزتهم وحدتين خارجيتين، و مكيف هوائي تم سرقتهم من سكنات وظيفية تابعة لإحدى المؤسسات التربوية.

وقد تم توقيفهم وإسترجاع المسروقات مع حجز الأدوات التي استعملت في عملية السرقة “كماشة + قفاز”. وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.