غليزان: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة

تمكنت كل من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو و عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص وحجز 990 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو. على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة من نوع رونو كونقو.

كما تم بعد إخضاع المشتبه فيه إلى عملية المراقبة الأمنية و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط داخل الصندوق الخلفي للمركبة 900 قرص مهلوس.

وفي نفس السياق تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية من دواء (بريغابالين).

وجاءت العملية على إثر دوريات لذات الفرقة على مستوى إحدى الأحياء الشعبية. أين لفت إنتباههم لشخصين مشبوهين يقومان بترويج الممنوعات. و اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة. ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما و ضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما أن التحريات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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