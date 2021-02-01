غليزان: توقيف 3 أشخاص وحجز 5182 قرص مهلوس بوادي ارهيو

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو بولاية غليزان، من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 5182 قرص مهلوس.

وجاءت عملية التوقيف بعد نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل ذات المصالح بالمدخل الشمالي لمدينة وادي ارهيو.

وأفضت العملية إلى توقيف المركبة وإخضاعها إلى التفتيش ضبط عند مرافق سائق المركبة 32 قرص مهلوس.

التحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة مكّنت من تحديد هوية شركائه في ترويج هذه السموم.

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف وضبط بمحل المشتبه فيهما على 5150 قرص مهلوس.

كما تم العثور على 1356 قرص مهلوس منتهية الصلاحية و45 قارورة سائل مخدر، ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديمهم أمام العدالة.