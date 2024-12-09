غليزان: توقيف 3 مروّجين وحجز 1900 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من وضع حد لمروج المؤثرات العقلية وحجز أزيد من 1000 قرص من المؤثرات العقلية بريقابالين.

وقائع القضية تعود إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان. بعد عملية الترصد و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفهما على متن دراجة نارية من نوع كوكسي. مع ضبط خلال تفتيشهما 1035 قرص من المؤثرات العقلية بريقابالين.

كما تمكن عناصر المتنقلة للشرطة القضائية وادي أرهيو بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لمروج المؤثرات العقلية وتحجز 900 قرص من المؤثرات العقلية بريقابالين.

وقائع القضية الثانية تعود إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى الفرقة، والتي تفيد بوجود شخص من ذوي السوابق يحوز على كمية من المؤثرات العقلية. و هو بصدد ترويجها بأحد أحياء مدينة وادي أرهيو.

وبعد عملية الترصد بالتنسيق مع النيابة المختصة تم توقيفه و بعد تفتيشه تم ضبط بحوزته 900 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين. ومكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو. وتقديم المشبته فيهما الآخرين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة غليزان.

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