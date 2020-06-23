غليزان.. توقيف 4 أشخاص وإسترجاع 400 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بغليزان من توقيف جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص مختصة في السرقة.

أحداث القضية جاءت على إثر نداء مفاده تعرض أحد الأشخاص لسرقة مبلغ مالي معتبر قدر بـ 400 مليون سنتيم من داخل مركبته التي كانت مركونة بالقرب من إحدى الإدارات.

وبعد تحقيق في القضية وتكثيف الأبحاث والتحريات توصلت قوات الشرطة إلى مقترفي فعل السرقة.

الجمعية قامت بالتواطئ مع أحد موظفي البنك، حيث قاموا بتتبع مسار الضحية على متن المركبة إلى غاية توقفه عند إحدى الادارات.

وقاموا بكسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ المالي، وتم بذلك إنجاز ملف قضائي وتقديمهم إلى العدالة .