غليزان: توقيف 4 أشخاص وحجز 5220 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عمليات نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص من بينهم امرأة.

واختصت الشبكة الإجرامية، في نقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية بإستعمال مركبة ودراجة نارية.

ومكنت هذه العملية، من حجز 5220 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية “بريقابالين”، ومبلغ 50.000 دج من عائدات الترويج.

هذا وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.

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