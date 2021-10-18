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غليزان: توقيف 4 أشخاص وحجز 5220 قرص مهلوس

بقلم حمزة زروقي
غليزان: توقيف 4 أشخاص وحجز 5220 قرص مهلوس
صورة من الأرشيف
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تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عمليات نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص من بينهم امرأة.

واختصت الشبكة الإجرامية، في نقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية بإستعمال مركبة ودراجة نارية.

ومكنت هذه العملية، من حجز 5220 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية “بريقابالين”، ومبلغ 50.000 دج من عائدات الترويج.

هذا وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.

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