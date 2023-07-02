غليزان: توقيف 4 مروّجين وحجز 1123 قرص مهلوس بوادي ارهيو

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو بولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

كما أسفرت العملية عن حجز 1123 قرص مهلوس مع توقيف 04 أشخاص. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة و دراجة نارية تستعمل في ترويج هده السموم.

وذلك بناءا على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة إجرامية تقوم بترويج المهلوسات على مستوى مدينة وادي أرهيو. بعد رصد تحركاتهم تم توقيف أحد المشتبه فيهم على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103. و ضبط بحوزته 645 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين).

التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المحلية مكّنت من توقيف شريكه على متن مركبة من نوع رونو ميقان الذي كان برفقة فتاة. فيما تم توقيف شريكه الثالث أين تم ضبط بحوزته 478 قرص مهلوس. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.