غليزان.. توقيف 5 أشخاص تورطوا في جريمة قتل ببلدية واد الجمعة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بوادي الجمعة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد السرقة بالتعدد و عدم التبليغ عن الجريمة.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 أوت 2019 بعد الإبلاغ عن اكتشاف شخص لجثة شقيقه داخل شقته الكائنة بحي 120 مسكن ببلدية وادي الجمعة وبعد تحقيق إستمر قرابة سنة من البحث و التحري من خلال استجواب كل من له علاقة بالضحية أضفت التحريات إلى الكشف عن الإشتباه في قيام شقيقه رفقة 02 من أقربائه باقتراف الجريمة مستعملين في ذلك مطرقة و سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم وهذا بعد اعتراف أحد المتورطين وإفصاحه عن شركائه في الجريمة كما تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع جهاز هاتف نقال ملك للضحية مرمي بواد بن فمد بلدية واد الجمعة.

إضافة إلى ذلك تم توقيف شخصين آخرين كانا على دراية بمقترفي الجريمة و لم يبلغا عنها المصالح الأمنية.

و بعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة، حيث تم إيداع 3 أشخاص الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة السرقة فيما تم وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية.