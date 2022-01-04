غليزان: توقيف 5 أشخاص مشتبه تورطهم في قتل شيخ بواد الجمعة

تمكن مصالح الأمن الخارجي بواد الجمعة لولاية غليزان، في وقت وجيز بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف خمسة أشخاص مشتبه تورطهم في قتل سبعيني داخل محله.

وفي هذا السياق تم إسترجاع المركبة المسروقة، وفتح تحقيق في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

وذلك بعد حادثة تعرض سبعيني لإصابات بليغة جراء تعرضه لطعنات خنجر داخل محله التجاري و إختفاء مركبته ليلة البارحة.

بالمقابل و على جناح السرعة تنقلت مصالح امن الخارجي لواد الجمعة إلى مكان الجريمة داخل محل التجاري.

أين تم نقل الضحية من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية ” محمد بوضياف” غليزان.

للإشارة، فقد عثر مواطنون ليلة أمس على رجل جثة هامدة بمحله ببلدية واد جمعة ولاية غليزان، بعدما تلقى طعنات غادرة أردته قتيلا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد عثر ليلة أمس على صاحب محل جثة هامدة بمحله بعد تعرضه لطعنات قاتلة عجلت بوفاته من قبل مجهولين.

وأضافت ذات المصادر، أن الجريمة وقعت في حدود الساعة العاشرة ليلا. عندما كان الضحية يهم بالتوجه لبيته العائلي. ليباغثه مجهولين داخل محله بطعنات قاتلة.

من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل نقل جثة الضحية. كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

كما مكنت التحقيقات من التعرف على 5 أشخاص شاركوا في الجريمة. أين تم إلقاء القبض على أربعة منهم في وقت وجيز.

كما تقوم مصالح الأمن بتكثيف تحقيقاتها لفك لغز الجريمة التي هزت مدينة واد الجمعة.

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