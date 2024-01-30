غليزان: توقيف 5 أشخاص من بينهم إمرأة وحجز كمية من المخدرات

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بوادي ارهيو ولاية غليزان من حجز 14 صفيحة من المخدرات “كيف معالج”. بوزن 1525 غرام و775 قرص مهلوس نوع إكستازي. مبلغ مالي قدره 38000دج و05 هواتف نقالة مع توقيف خمسة أشخاص من بينهم إمرأة.

العملية جاءت أثناء القيام بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار “شرق/غرب”، وتفتيش السيارتين السياحيتين، تفتيشا دقيقا بالإستعانة بالثنائي السينوتقني. أين تم العثور على كمية من المخدرات مخبأة بإحكام داخل السيارة وكمية من الأقراص المهلوسة مقدرة بـ 376 قرص مهلوس نوع إكستازي. بحوزة إمرأة مرافقة لسائق المركبة والكمية المتبقية 399 قرص. بحوزة أحد الموقوفين كان يخبؤها داخل ملابسه الداخلية.

كما تم على إثرها توقيف المعنيين وإقتيادهم رفقة المحجوزات إلى مقرات الفرق الإقليمية لمواصلة التحقيق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقدم المعنيين والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. مع وضع المركبتين السياحيتين بالمحشر البلدي.